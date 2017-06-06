Futbolda 2016-2017 sezonu ligleri tescil edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), internet sitesinde yer alan bilgiye göre yönetim kurulu, 2016-2017 sezonunda Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. Lig, Spor Toto 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, futbol müsabaka talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tescil edilmesine karar verdi.

Süper Lig'de Beşiktaş şampiyonluğunu ilan ederken; Atiker Konyaspor da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Adanaspor, Gaziantepspor ve Çaykur Rizespor ise TFF 1. Lig'e düştü.

TFF 1. Lig'de ise ilk iki sırada yer alan Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor ile play-off final maçında Eskişehirspor'a penaltılarda üstünlük kuran Göztepe, Süper Lig'de mücadele hakkı elde etti. Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve Mersin İdmanyurdu takımları da Spor Toto 2. Lig'e düştü.



Muhabir: Ercan Doğan