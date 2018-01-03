İSTANBUL(AA) - Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 4 Ocak Perşembe günü başlayacak.
FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Çarşamba günü sona erecek.
2017-2018 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Muhabir: Süha Gür
Futbolda ara transfer başlıyor
Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 4 Ocak'ta başlayacak.
03 Ocak 2018 Çarşamba 09:42
İSTANBUL(AA) - Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 4 Ocak Perşembe günü başlayacak.