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Futbolda ara transfer yarın başlıyor

Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Futbolda ara transfer yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Salı günü sona erecek.

2016-2017 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 10 Haziran-31 Ağustos 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.


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