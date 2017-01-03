İSTANBUL (AA) - Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.
FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Salı günü sona erecek.
2016-2017 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 10 Haziran-31 Ağustos 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Futbolda ara transfer yarın başlıyor
Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.
03 Ocak 2017 Salı 10:02
İSTANBUL (AA) - Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.