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Futsal: İşitme Engelli Kadınlar Türkiye Şampiyonası

- Finalde Mersin İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi'ni 16-2 yenen Muğla Ortaca İşitme Engelliler, şampiyon oldu

Futsal: İşitme Engelli Kadınlar Türkiye Şampiyonası


ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Futsal Türkiye Şampiyonası'nda mutlu sona Muğla Ortaca İşitme Engelliler takımı ulaştı.

Eskişehir'de bulunan Kemal Unakıtan Spor Salonunda gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Mersin İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi'ni 16-2 mağlup eden Muğla Ortaca İşitme Engelliler, şampiyonluğun sahibi oldu.

Ayrıca, normal süresi 1-1 biten maçta Mersin İşitme Engelliler'e penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan İstanbul Aksaray İşitme Engelliler, şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

Maçların ardından şampiyon takıma kupa ve madalyasını Eskişehir Valisi Azmi Çelik ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir verdi.

Şampiyonada en değerli oyuncu ödülünü Muğla Ortaca İşitme Engelllier takımından Kardelen Duran, en iyi kaleci ödülünü Mersin İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi takımından Müslüme Develi, gol kraliçesi ödülünü de Muğla Ortaca İşitme Engelllier ekibinden Berfin Demir aldı.

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