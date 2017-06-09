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Futsal Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL (AA) - Futsal Milli Takımı'nın, 12-15 Haziran tarihlerinde Yalova'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, 12 Haziran Pazartesi günü saat...

Futsal Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı


İSTANBUL (AA) - Futsal Milli Takımı'nın, 12-15 Haziran tarihlerinde Yalova'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, 12 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplandıktan sonra hazırlık kampı için Yalova'ya hareket edecek.

Teknik direktörlüğünü Sercan Görgülü'nün yaptığı Futsal Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Serkan Mutlu, Burak Özdemir, Burak Ağaoğlu, (Osmanlıspor), Hüseyin Emirhan Kılıç, Onur Mengi, Talha Can Vardar, Murat Açıkel, Muhammet Altunay, Emirhan Kınlak (Arnavutköy Belediyespor), Recep Taş (Merkez Efendi İmam Hatip Lisesi), Cengiz Argüç Argın (Seyhan Belediyespor), Serkan Gündüz (Schwerte), Mehmet İpek (Dicle Üniversitesi) Ahmet Karatay, Recep Eğil (Siirt Üniversitesi), Enes Bektaş (TPP Rotterdam), Umut Ağır, İbrahim Danışık (ZVV Eindhoven), Kaan Karagülle (Futsal London), Murat Kaba (Beykoz Üniversitesi), Bünyamin Balcı (Antalya Atatürk Anadolu Lisesi), Can Muhammet Vural (Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi), Muhammed Numan Özmen (Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi).





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FutsalFutsal Milli TakımıKampSercan GörgülüTürkiye Futbol FederasyonuYalova
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