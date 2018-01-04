Futsalda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları

ANKARA (AA) - Avrupa Futsal Şampiyonası için ön eleme oynayacak İşitme Engelliler Milli Takımı, Ankara'da kampa giriyor.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan alınan bilgiye göre 18-20 Ocak'ta Galler'de düzenlenecek Avrupa Futsal Şampiyonası ön eleme müsabakalarına hazırlanan Milli Takım, 8-16 Ocak'ta Gölbaşı'nda kamp yapacak. Milli Takım kafilesi, 17 Ocak'ta Galler'e hareket edecek.
İşitme Engelliler Futsal Milli Takımı'nın ön elemedeki maç programı şöyle:
19 Ocak Cuma:
13.00 Türkiye-Bosna Hersek
16.30 İsveç-Türkiye
20 Ocak Cumartesi:
13.00 Türkiye-Galler