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Futsalda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları

- İşitme Engelliler Futsal Milli Takımı, Galler'deki ön eleme maçları öncesi Ankara'da kamp yapacak

Futsalda Avrupa Şampiyonası hazırlıkları


ANKARA (AA) - Avrupa Futsal Şampiyonası için ön eleme oynayacak İşitme Engelliler Milli Takımı, Ankara'da kampa giriyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan alınan bilgiye göre 18-20 Ocak'ta Galler'de düzenlenecek Avrupa Futsal Şampiyonası ön eleme müsabakalarına hazırlanan Milli Takım, 8-16 Ocak'ta Gölbaşı'nda kamp yapacak. Milli Takım kafilesi, 17 Ocak'ta Galler'e hareket edecek.

İşitme Engelliler Futsal Milli Takımı'nın ön elemedeki maç programı şöyle:

19 Ocak Cuma:

13.00 Türkiye-Bosna Hersek

16.30 İsveç-Türkiye

20 Ocak Cumartesi:

13.00 Türkiye-Galler

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