Galatasaray, 2016'yı istikrarsız geçirdi





İSTANBUL (AA) - MEHMET FATİH DUMAN - Galatasaray Futbol Takımı, 2016 yılında istikrarsız bir görüntü çizerken, yerel organizasyonlardaki 3 kupanın 2'sini müzesine götürerek moral buldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde beklentilerin altında kalan performansına karşın, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da adını zirveye yazdırmayı başardı.

Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray, bu kupayı üst üste 3. kez kazandı. Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'la oynadığı Süper Kupa müsabakasının normal süresi 0-0, uzatma ölümü 1-1 tamamlanırken, sarı-kırmızılılar rakibine penaltılarda 3-0 üstünlük sağladı.





- Ligde hayal kırıklığı





Galatasaray, 2015-2016 sezonunun son 17 ve 2016-2017 sezonunun ilk 16 haftasındaki maçlarını 2016 yılında oynadı.

Geride kalan sezonu 6. sırada tamamlayabilen sarı-kırmızılılar, ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı yaşattı. Bu sezonun ilk 16 haftasında ise inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray, verilen araya zirvenin 3 puan gerisinde 3. durumda girdi.

Sarı-kırmızılılar, 2016 yılında çıktığı 33 lig maçında 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda rakip ağları 59 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 43 gol görmekten kurtulamadı.





- Kupada 15 maç oynadı





Galatasaray, 2016 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 maça çıktı.

Geride kalan sezonun son 10 kupa maçını 2016 yılında yapan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluğa ulaştığı bu kulvarda 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu sezon ise 5 kupa maçı oynayan Galatasaray, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Kupadaki son maçında Tuzlaspor'a 3-2 yenilen sarı-kırmızılı ekip, E Grubu'nda 6 puanla 3. durumda yer alıyor.





- Avrupa kupalarını 2 maçla tamamladı





Galatasaray, Avrupa kupalarında 2016 yılını sadece 2 maçla tamamladı.

UEFA Finansal Fair Play Komisyonu tarafından mali şartları yerine getirmediği için bu sezon Avrupa kupalarına alınmayan sarı-kırmızılılar, geride kalan sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak, 2016 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkı kazanan Galatasaray, son 32 turunda İtalyan ekibi Lazio'nun rakibi oldu. Lazio ile İstanbul'da 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, deplasmanda rakibine 3-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.





- 51 resmi maça çıktı





Galatasaray, 2016 yılını 4 ayrı kulvarda 51 resmi maç oynayarak tamamladı.

Bu müsabakalarda 24 galibiyet ve 11 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 16 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Galatasaray'ın 2016 yılı maç istatistikleri şöyle:

Organizasyon Maç G B M A Y Süper Lig 33 15 9 9 59 43 Türkiye Kupası 15 9 5 1 32 15 UEFA Avrupa Ligi 2 - 1 1 2 4 TFF Süper Kupa 1 - 1 - 1 1 TOPLAM 51 24 16 11 94 63





- Üç ayrı teknik adam maça çıktı





Sarı-kırmızılı futbol takımı, 2016 yılında 3 ayrı teknik adam idaresinde maçlara çıktı.

Yeni yıla Mustafa Denizli yönetiminde başlayan Galatasaray, tecrübeli teknik adamın 23. haftadaki 2-0'lık Gaziantepspor yenilgisi sonrası istifa etmesiyle hocasız kaldı.

Denizli'nin ardından geçici olarak göreve getirilen altyapı antrenörlerinden Orhan Atik, 2 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında takımın başında yer aldı.

Daha sonra ise altyapı koordinatörü olarak görev yapan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink, A takımının başına geçirildi. Riekerink, ligin 27. haftasındaki Eskişehirspor maçıyla iş başı yaptı.

Tecrübesizliği nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olan Hollandalı çalıştırıcı, ligde beklenen çıkışı sağlayamasa da Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da takımını zirveye taşıdı.

Riekerink idaresindeki Galatasaray, bu sezon lige iyi başlamasına karşın, ardından üst üste alınan yenilgilerle 11. haftada zirvenin 9 puan gerisine kadar düştü. Daha sonra yeniden çıkışa geçen Riekerink yönetimindeki Galatasaray, son 5 maçından 13 puan çıkararak lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 3'e kadar indirmeyi başardı.