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Galatasaray 3 oyuncuyla yollarını ayırıyor

Galatasaray, Sigthorsson, Hamit Altıntop ve Chedjou ile sözleşmelerinin feshi için anlaştı. Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Yasin ve Chedjou'ya 250 biner avro ceza kesildi.

Galatasaray 3 oyuncuyla yollarını ayırıyor

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Sigthorsson, Hamit Altıntop ve Chedjou ile sözleşmelerinin feshi için anlaştı. Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Yasin ve Chedjou'ya 250 biner avro ceza kesildi.

Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa süre kala yoğun günler geçiren Galatasaray'da 3 oyuncuyla yolların ayrılması kararı alındı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yapılan görüşmelerin ardından, Kolbeinn Sigthorsson, Hamit Altıntop ve Aurelien Chedjou ile sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Sigthorsson, Hamit ve Chedjou ile ikinci yarıda devam etmeyecek Galatasaray Kulübünün, konuyla ilgili açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Yasin ve Chedjou'ya ağır ceza
Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün yapılan Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de tepkisini alan futbolcular Yasin Öztekin ile Aurelien Chedjou'ya ağır bir ceza kesti.

Kulüp yetkilileri, yapılan toplantıda, bu oyunculara uygulanacak para cezasının 250 biner avro olmasının kararlaştırıldığını aktardı.

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