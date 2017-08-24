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Galatasaray 3'te 3 peşinde

- Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Galatasaray 3'te 3 peşinde


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, üçüncü haftada yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.

Ligin ilk haftasında Kayserispor'u 4-1, ikinci haftasında ise Osmanlıspor'u 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılı takım, Demir Grup Sivasspor karşısında da galibiyeti hedefliyor.

Galatasaray'ın iki haftada ortaya koyduğu performans taraftarları sevindirirken, yarınki maçta tribünlerin dolması bekleniyor.

Maç öncesi sarı-kırmızılı ekipte, hafif sakatlığı bulunan yeni transfer Sofiane Feghouli dışında eksik futbolcu bulunmuyor.


- Tudor'dan 2 maçta aynı 11


Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ligin ilk 2 haftasında aynı 11'i sahaya sürdü.

Hırvat teknik adamın, geride kalan Kayserispor ve Osmanlıspor müsabakalarında ilk 11'i; Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda ve Gomis'ten oluşmuştu.

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Demir Grup SivassporFutbolGalatasaraySüperlig
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