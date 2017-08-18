Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma Mehmet Köse Muhammet Beşir
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

Galatasaray Ankara'ya geldi

ANKARA (AA) - Galatasaray, Süper Lig'de yarın Osmanlıspor ile yapacağı müsabaka için Ankara'ya geldi.İstanbul'dan özel uçakla başkente gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.Sarı-kırmızılı...

Galatasaray Ankara'ya geldi


ANKARA (AA) - Galatasaray, Süper Lig'de yarın Osmanlıspor ile yapacağı müsabaka için Ankara'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla başkente gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle havalimanından ayrılarak, kamp yapacağı otele geçti.

Sarı-kırmızılı takımın kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Emrah Başsan, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Tarık Çamdal, Lionel Carole, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Eray İşcan.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayOsmanlısporSüper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5