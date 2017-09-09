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Galatasaray, Antalyaspor'a karşı zorlanıyor

- Sarı-kırmızılı takım, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 19 lig maçından 7'sini kazanabildi, 12'sinde puan kaybetti - İki takım arasında lig tarihinde yapılan 42 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı - Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi

Galatasaray, Antalyaspor'a karşı zorlanıyor


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'de yarınki rakibi Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor.

Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 19 maçtan 12'sinde puan almayı başardı.

İki takım arasındaki son 19 lig maçında Galatasaray 7, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 8 maç da berabere sonuçlandı.

- Son 19 maç

Galatasaray ile Antalyaspor arasında Süper Lig'de yapılan son 19 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

-------------- --------------------------------- --------

2001-2002 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 1

2006-2007 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 1

Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

2008-2009 Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 1 - 0

2009-2010 Antalyaspor-Galatasaray 2 - 3

Galatasaray-Antalyaspor 1 - 2

2010-2011 Galatasaray-Antalyaspor 2 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 3 - 0

2011-2012 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 0

Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

2012-2013 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 4

Galatasaray-Antalyaspor 2 - 0

2013-2014 Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 2 - 2

2015-2016 Galatasaray-Antalyaspor 3 - 3

Antalyaspor-Galatasaray 4 - 2

2016-2017 Galatasaray-Antalyaspor 3 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 2 - 3

- Ligde 43. randevu

Galatasaray ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 42 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların attığı 80 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde 3-1, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla kazandı.


- Antalya'daki maçlar


Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 21 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı ekip deplasmanda Antalyaspor'a 41 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyasporFutbolGalatasaraySüper Lig
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