Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosunda, geçen haftaya göre tek değişiklik oldu.

Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, ligde bundan önce oynadıkları Osmanlıspor müsabakasının başlangıç kadrosunda tek değişikliğe giderken, bu da mecburiyetten kaynaklandı.

Osmanlıspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan ve bu maçta ağır bir sakatlık geçiren Serdar Aziz'in yerine, Semih Kaya başlangıç kadrosunda yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri devam eden Kolbeinn Sigthorsson, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Lukas Podolski de kadroda bulunmadı.





- İki takım resmi bir maçta ilk kez karşılaştı





Süper Lig'in 16. haftasındaki Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, bir ilk olarak tarihe geçti.

Bu maç, iki takım arasındaki ilk resmi müsabaka olma özelliği taşıdı. Daha önce Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, 2012-2013 sezonunun devre arasında, Alanya'daki bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişlerdi.





- Tribünler boş kaldı





Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına futbolseverlerin ilgisi az oldu.

Türk Telekom Arena'da tribünlerin büyük bölümünün boş olması dikkati çekti.

Konuk ekip seyircisi için ayrılan bölümde yaklaşık 200 taraftar yer alırken, bu taraftarlar tribünde büyük boyutta bir Türk bayrağı açtı.





- Aytemiz Alanyaspor, golcüsünden yoksun





Aytemiz Alanyaspor, sarı-kırmızılı rakibi karşısında, takımın en golcü isminden yoksun olarak sahaya çıktı.

Attığı 5 golle Aytemiz Alanyaspor'un en skorer ismi olan Brezilyalı Vagner Love, sarı kart cezalısı olması nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemedi.

Konuk ekipte ayrıca, Deniz Vural, Isaac Sackey, Donald Guerrier, Kenneth Omerou ve İsmail Aissati de sakatlıkları nedeniyle kadroya giremedi.

Öte yandan, müsabaka öncesi Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Seremoninin ardından Galatasaray taraftarları, iki takımı birden tribüne çağırıp "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.