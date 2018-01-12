Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Galatasaray başkan adayı konuştu

- Başkan adayı Mustafa Cengiz, 1905 AGS üyeleriyle bir araya geldi - Cengiz: "Kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın alternatif gelir kaynakları olmalı"

Galatasaray başkan adayı konuştu


ANKARA (AA) - Galatasaray Kulübünde 20 Ocak Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olan Mustafa Cengiz, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) üyeleriyle bir araya geldi.
Crown Plaza Otel'de gerçekleştirilen toplantıya, 1905 AGS Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru ve üyeler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Özüdoğru, derneğin kuruluşu ve misyonuyla ilgili bilgiler aktardı.
Başkan adayı Mustafa Cengiz, her Galatasaraylının kalbinde kulübüne hizmet etme düşüncesinin bulunduğunu belirterek, "Galatasaray, elle tutulmaz, gözle görülmez bir ruhtur. Sosyolojik olarak irdelenmesi gereken müthiş bir olgudur." dedi.
Göreve seçilmeleri halinde idari, mali ve sportif konularda sanki 3 yıllığına seçilmiş gibi faaliyetlerine başlayacaklarını vurgulayan Cengiz, "Kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın alternatif gelir kaynakları olmalı. Seçilirsek, 100 günü sanki bin günmüş gibi göreceğiz. Galatasaray'ın sisteminin oturması için büyük adımlar atacağız. Riva'yı cazibe merkezi haline getirmemiz gerekir. Sponsorlukları geliştirmek zorundayız. Galatasaray, ikinci-üçüncü sınıf markaları sırtında taşıyacak kulüp değildir. Taşıyacaksak da bedelini isterim. Galatasaray'ın marka değeri çok önemli." diye konuştu.
Cengiz, Galatasaray'ı modern, çağdaş ve dünyanın zirvesine çıkacak sistematiğe oturtmak için çaba göstereceklerini anlatarak, "Bunun yolu da bana göre altyapılardan geçiyor. Altyapımızdaki oyuncularımızı parlatmamız gerekiyor. Bizim en büyük sermayemiz altyapılar olmalı. Burada bin 200 sporcumuz var, mutlaka değerlendirilmeli. Ana hedeflerimizden birisi bu olacak." ifadelerini kullandı.
Başkan adayı Cengiz, bir üyenin "Fatih Terim ile çalışır mısınız?" sorusuna ise "Taraftarların yüzde 95'i Fatih hocayı istiyor. Galatasaray'ın ve Fatih hocanın koşulları içinde bir görüşme yapılır ve kendisiyle anlaşmaya çalışırım. Ancak Fatih hocaya doğru gitmeniz, kendinizi ona doğru ifade etmeniz lazım. Fatih Terim, akıllı, iyi bir Galatasaraylı ve delikanlı bir insandır. Kendisiyle mutlaka anlaşacağımıza inanıyorum. Önemli olan Galatasaray'ın başarısıdır. İsteriz ki Fatih Terim başarılı olsun." şeklinde yanıt verdi.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SüperligSeçimOlağanüstü Seçimli Genel KurulMustafa CengizGalatasarayFutbolAnkara Galatasaraylı Yönetici Ve İşadamları Derneği1905 AGS Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5