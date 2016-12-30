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Galatasaray Başkanı Özbek'ten yeni yıl mesajı

- Dursun Özbek: "Zor bir yıldı ama ülke olarak el ele verdiğimizde, kenetlendiğimizde, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk olmadığını da gördük"

Galatasaray Başkanı Özbek'ten yeni yıl mesajı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2016 yılının ülke için zor geçtiğini belirtirken, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan yeni yıl mesajında Dursun Özbek, "2016 yılına dönüp baktığımızda, terör saldırılarında hayatını kaybeden güvenlik görevlilerimizi ve vatandaşlarımızı anmamak, 15 Temmuz gecesi yaşanan karanlık darbe girişimini hatırlamamak mümkün değil. Evet, zor bir yıldı ama ülke olarak el ele verdiğimizde, kenetlendiğimizde, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk olmadığını da gördük." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın ULEB Avrupa Kupası, Galatasaray Futbol Takımı'nın ise Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluklarını 2016 yılında yaşadığını hatırlatan Özbek, "Yılı, kadınlar voleybolda CEV Kupası finali, amatör branşlarda çok sayıda madalya ve Rio Olimpiyatları'na katılma başarısını gösteren sporcularımızın haklı gururuyla kapattık. Galatasaray'ın geleceğine yön verecek, onu uluslararası arenada daha üst noktalara taşıyacak dev projelerin startını verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Özbek, 2017 yılından beklentilerinin yüksek olduğunu aktarırken, "Şimdi hem ülkemiz hem de camiamız için önümüzde yepyeni bir yıl var. 2017 senesinin daha çok çalışıp, başarıyı daha çok arzulayacağımız, hep birlikte yeni zaferlere koşacağımız bir yıl olacağına en samimi inancımla, ülkemiz, camiamız ve dünyamız için sağlık, mutluluk, esenlik dolu bir yıl dilerim." şeklinde görüş belirtti.

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