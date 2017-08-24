Galatasaray Basketbol Genel Menajeri Yalçınkaya:





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Basketbol Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, erkek takımında iyi bir kadro kurduklarını belirterek, uyum için birlikte zaman geçirmeye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Ömer Yalçınkaya, GSTV'de yaptığı açıklamada, 28 Ağustos Pazartesi günü kamp çalışmaları için İtalya'nın Bormio kasabasına A Milli Takım'daki Göksenin Köksal haricinde tam kadro gideceklerini belirterek, "Yaklaşık iki haftadır çalışmalar başladı. Bu sezon iyi bir takım kurduk. Birbirimizle zaman geçirmeye ihtiyacımız var. İtalya'da bir hafta idman yaptıktan sonra eylül ayının 3'ünde Cantu, 4'ünde Ulm, 5'inde Torino, 8'inde de Milano ile hazırlık maçları yapacağız. 9 Eylül'de ise İstanbul'a döneceğiz." diye konuştu.

Galatasaray Odeabank olarak sezon öncesi bütün hazırlıkları yaparak, lige kuvvetli gireceklerini anlatan Yalçınkaya, "Hazırlık maçları ve kamplar, takımın birbirine alışması için süreyi azaltıyor. Hazırlık aşamasında iyi takımlarla karşılaşmamız bizim için önemli bir faktör. İtalya kampını bitirdikten sonra Fransa'da geleneksel bir turnuvaya katılacağız ve orada da ciddi rakiplerle hazırlık maçları yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "Başka transfer düşünmüyoruz"





Ömer Yalçınkaya, transfer çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Sarı-kırmızılı takımın genel menajeri, "Türk veya yabancı oyuncu olarak başka bir transferi şu aşamada düşünmüyoruz. Göksenin, Ege, Emir, Mehmet gibi tecrübeli Türk rotasyonuna sahibiz. Serkan, Erol, Abdül gibi genç oyuncularımız var. Ege'nin bu sene ciddi süreler alacağını düşünüyorum. Bu sürelerin artması biraz da kendisine bağlı." değerlendirmesinde bulundu.





- "Kadın takımı için Avrupa Ligi'ne yakışan bir kadro kurduk"





Ömer Yalçınkaya, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edecek kadın takımında, FIBA Avrupa Ligi'ne yakışan bir kadro kurduklarını anlattı.

Şu ana kadar 8 transfer yaptıklarını vurgulayan Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"FIBA Avrupa Kupası'nda başarıya ulaşmak için yeterli bir kadromuz var. Normal sezondaki grubumuz da iyi. İyi başlayıp iyi bitirmek istiyoruz. Kadın takımımız geçen sezon genç oyuncuların da katılımıyla üstüne düşeni yaptı. Bu sene ise Avrupa Ligi'ne yakışan bir kadro kurduk. Geçen sezonun önemli oyuncularımızdan Moriah Jefferson yaşadığı sakatlık sebebiyle 6 ay sahalardan uzak kalacak. Onun yerine bir transfer yapacağız. Şu anda 8 transferimiz var. Genç oyuncularımızdan vazgeçmeyerek bölgesel ligde Galatasaray Gelişim Takımı'nı kurduk. Antrenörlüğünü de Efe Güven yapacak. Genç oyuncuların fazla maç yapması onların tecrübelenmesini sağlayacak."

Genel menajer Yalçınkaya, bu sezon erkek takımının maçlarının Sinan Erdem Spor Salonu, kadın takımının karşılaşmalarının ise Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacağını belirterek, hem erkek hem de kadın takımı maçlarında geçerli olacak tek kombine kart satışı planladıklarını aktardı.