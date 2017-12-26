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Galatasaray-Bucaspor maçından notlar

- Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, fazla şans bulamayan isimlerin yer aldığı bir kadroyla takımını Bucaspor karşısına çıkardı - Sakatlıkları düzelen Tolga Ciğerci ve Latovlevici, ilk 11'de yer aldı

Galatasaray-Bucaspor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'u konuk eden Galatasaray, yıldız isimlerinden yoksun olarak sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, takımın önemli isimlerini bu müsabakada kullanmazken, fazla şans bulamayan oyuncuların yer aldığı bir kadroyla takımını Bucaspor karşısına çıkardı.

Tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan Fernando Reges'in yanı sıra, Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Sofiane Feghouli'yi Bucaspor maçında oynatmadı.

Galatasaray takımı, Bucaspor karşısına Eray İşcan, Tarık Çamdal, Koray Günter, Ahmet Çalık, Latovlevici, Donk, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş, Selçuk İnan, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok 11'i ile çıkarken, yedeklerde ise Carrasso, Serdar Aziz, Linnes, Recep Gül, Gökay Güney, Barış Zeren, Abdussamed Karnuçu, Batuhan Tekin, Ali Ülgen ve Denayer yer aldı.


- Tolga ve Latovlevici ilk 11'de


Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları sonrası tedavileri tamamlanan Tolga Ciğerci ve Iasmin Latovlevici, Bucaspor maçına ilk 11'de başladı.

Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapılan maç öncesi ısınırken sakatlık yaşayan Tolga Ciğerci ile yine bu maçta sakatlanarak oyunda çıkmak zorunda kalan Latovlevici'nin sahaya dönüşü, aradan geçen 1 ayın ardından yine aynı müsabakada oldu.

Sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan Tolga tedavi olurken, sağ diz dış menisküs yırtığı bulunan Latovlevici ise operasyon geçirmek durumunda kalmıştı.

- Taraftarlar fazla ilgi göstermedi


Galatasaray-Bucaspor karşılaşmasına futbolseverlerin ilgisi düşük oldu.

Türk Telekom Stadı'nda tribünlerin önemli bölümü boş kalırken, konuk ekip Bucaspor'u desteklemek için gelen yaklaşık 500 kişilik taraftar grubu da kendilerine ayrılan bölümden müsabakayı takip etti.

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BucasporFutbolGalatasarayZiraat Türkiye Kupası
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