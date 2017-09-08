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Galatasaray, Carrasso'yu kadrosuna kattı

- Sarı-kırmızılı kulüp, kaleci Cedric Carrasso ile bir yıllık anlaşmaya vardı

Galatasaray, Carrasso'yu kadrosuna kattı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Fransız kaleci Cedric Carrasso'yu bir yıllığına renklerine bağladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 35 yaşındaki kaleciye 2017-2018 sezonu için 600 bin avro sabit ücret, forma giydiği lig ve kupa maçlarında alınacak her bir puan için 5 bin avro prim ödeneceği belirtildi. Ayrıca, Carrasso'nun forma giymediği ya da kadroda bulunmadığı lig ve kupa maçlarında sarı-kırmızılı takımın alacağı her bir puan için bin 250 avro prim ödeneceği bildirildi.

Geçen sezon Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Bordeaux forması giyen Carrasso, 24 maçta forma giymişti.


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Anahtar Kelimeler:
Cedric CarrassoFutbolGalatasaraySüper Lig
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