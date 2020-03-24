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Galatasaray'da acil durum ilan edildi!

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in corona virüsü test sonucunun pozitif çıkması camiayı acil duruma getirdi.

Galatasaray'da acil durum ilan edildi!
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Sarı-kırmızılı takımda test yapılan futbolcular, teknik heyet ve diğer antrenörlerin Covid-19 testi negatif çıkarken, Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'ın da korona virüsü testine gireceği kaydedildi.

Galatasaray’da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın ardından teknik direktör Fatih Terim’in de koronavirüs testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu, “Merak etmeyin. Emin ellerdeyim” ifadesini kullandı. Terim’in yardımcılarının testleri ise negatif çıktı.

Galatasaray Kulübü'nde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim dışında test yapılan diğer antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin korona virüsü testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi.

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Covid19GalatasarayMustafa CengizFatih TerimAbdurrahim Albayrak
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