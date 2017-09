Galatasaray'dan transferde büyük operasyon

İSTANBUL (AA) - Son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde bir kadro revizyonuna giden Galatasaray, yaz transfer dönemini, Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Maicon Pereira Roque, Mariano Ferreira Filho, Iasmin Latovlevici, Cedric Carrasso ve Jason Denayer'le sözleşme imzalayarak kapattı.

Sarı-kırmızılılar, kadroda 14 yabancı oyuncu bulundurma hakkının tanınması sonrası, tarihinde ilk kez tüm transfer tercihlerini yabancı futbolculardan yana kullandı.

Galatasaray Kulübü, en yüksek bonservisi bedelini 8 milyon avroyla Belhanda için Dinamo Kiev'e verirken, Ndiaye için Osmanlıspor'a 7,5 milyon avro, Maicon için de Sao Paolo'ya 7 milyon avro ödeme yaptı. Bu 3 oyuncu için eski kulüplerine toplam 4,5 milyon avroya kadar perfomans primi ödeme taahhüdünde de bulunuldu.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerde yıllık en yüksek garanti ücret vereceği isim Feghouli oldu. Cezayirli oyuncunun bu sezon maç başı ve performans pirimi ödemeleri hariç elde edeceği garanti gelirin 3 milyon 850 bin avro olacağı duyurulurken, onu 3 milyon 350 bin avroyla Belhanda ile Gomis, 3 milyon avroyla da Fernando takip etti.

Feghouli transferi uzun zaman aldı

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'dan kadrosuna kattığı Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli, uzun bekleyişin ardından takıma dahil oldu.

Sarı-kırmızılı ekiple prensip anlaşmasına varmasına karşın, eski kulübünden alacaklarını tahsil edebilmek için bekleyişe giren Feghouli, sonunda İstanbul'a ayak bastı.

West Ham United'a bonservisi için 4 milyon 250 bin avro ödenen 27 yaşındaki oyuncuyla, her bir sezon 3 milyon 850 bin avro garanti ücret karşılığı 5 yıllık mukavele imzalandı.

Feghouli ayrıca, onuncu ve yirminci resmi maçlarına çıktığında 75'er bin avro, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalınan her bir sezon için 200 bin dolar, UEFA Avrupa Ligi'nin kazanılacağı her bir sezon için de 100 bin dolar daha başarı priminin sahibi olacak.

Belhanda, Galatasaray için Türkiye'de

Montpeliler'de oynadığı dönemde Fenerbahçe'nin transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği ancak Dinamo Kiev'e kaptırdığı Younes Belhanda, Galatasaray forması giymek için Türkiye'nin yolunu tuttu.

Dinamo Kiev'e 8 milyon avro bonservis ve ileriye dönük maksimum 2 milyon avroya kadar da performans ödemesi yapma taahhüdüyle transfer edilen Faslı oyuncu, her bir sezon 3 milyon 350 bin avro garanti ücret karşılığı 4 yıllık mukaveleye imza attı.

Gomis gollerine ara vermedi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City'den 2 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı formaya çabuk ısındı.

Geride kalan sezonu Marsilya'da kiralık geçiren Senegalli oyuncu, Süper Lig'in başlamasıyla birlikte gollerine Türkiye'de devam ederek hem taraftarların gönlünü kazandı hem de transferde ne kadar doğru bir tercih olduğunu ispatladı.

Galatasaray'la her bir sezon için 3 milyon 350 bin avro garanti ücret karşılığı 3 yıllık mukavele yapan Gomis'e, imza parası olarak 2 milyon 500 bin avro ödeneceği, elde edilecek şampiyonluklarda da 200 bin dolar ekstra prim verileceği açıklandı.

Fernando tecrübesiyle ön planda

Son 3 sezonunu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de geçiren 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, başarılı kariyeriyle dikkati çekiyor.

Manchester City'ye 5 milyon 250 bin avro bonservis ve maksimum 900 bin avroya kadar da performans ödemesi taahhüdüyle transfer edilen Fernando, senelik 3 milyon 300 bin avro garanti ücret karşılığı 3 yıllığına sarı-kırmızılı ekibe dahil oldu.

Fernando'nun 4 haftası geride kalan ligde ortaya koyduğu performans da beklentileri karşıladı.

Muslera'nın yedeği Fransa'dan

Galatasaray, takımın yıldız isimlerinden Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya yedek olarak, tecrübeli Fransız kaleci Cedric Carrasso'yu kadrosuna kattı.

Son 7 sezondur formasını giydiği Fransız ekibi Bordeaux'daki sözleşmesi biten ve serbest kalan 35 yaşındaki Carrasso'ya bonservis veya imza parası ödenmezken, 600 bin avro garanti ücret karşılığı 1 yıllık mukavele yapıldı.

İngiliz ekibi Manchester City'den 1 yıllığına kiralanan Belçikalı oyuncu Jason Denayer'in Galatasaray'a 1 sezon aradan sonra tekrar döndü.