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Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

- Teknik direktör Tudor, sarı-kırmızılı takımın ilk 11'ini üst üste üçüncü maçta da değiştirmedi - Galatasaray taraftarları, Demir Grup Sivasspor maçına büyük ilgi göstererek tribünleri doldurdu - Futbolseverler, sosyal medyada ırkçı ifadelere hedef olan Gomis'e destek verdi

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray'da başlangıç kadrosu yine değişmedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ligin ilk 2 haftasındaki Kayserispor ve Osmanlıspor müsabakalarında olduğu gibi Demir Grup Sivasspor karşısına da yine aynı 11'le takımını çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekibin başlangıç 11'i, Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda ve Gomis şeklinde oldu.


- Tribünler doldu


Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Türk Telekom Stadı'nın tribünleri doldu.

Ligin ilk 2 maçında ortaya konan başarılı futbol, taraftarları yeniden stada çekti ve uzun bir aradan sonra tribünlerde boş yer kalmadı.

Galatasaray Kulübünün bu maç için 50 bin taraftar hedefi koyarak sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı, karşılığını buldu.


- Takıma destek yüksek


Sarı-kırmızılı futbolseverler, Demir Grup Sivasspor maçında takımlarına büyük destek verdi.

Tribünleri dolduran taraftarlar, takımın sahaya çıkmasıyla birlikte tezahüratlarını artırırken, oyuncuları da önce toplu halde, sonrasında ise ayrı ayrı tribüne davet ederek, "üçlü" çektirdi.


- Gomis'e özel ilgi


Galatasaray taraftarları, sosyal medya üzerinden ırkçı ifadelerin hedefi olan Bafetimbi Gomis'e özel ilgi gösterdi.

Gomis'e destek vermek için tezahüratlar yapan taraftarlar, Fransızca olarak, "Non au racisme (Irkçılığa hayır)" ve "Hepimiz Gomisiz" pankartları açtı.

Seremoni esnasında ise taraftarlar, Gomis'in maskesini takarken, tribünlerde hem Türkçe hem de İngilizce olarak, "Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Hz. Muhammed (SAV)." ve "Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, psikolojik bir hastalıktır." pankartlarının olması dikkati çekti.


- Selçuk İnan tribünlere çağrıldı


Sarı-kırmızılı ekipte kadronun yenilenmesinin ardından süre almakta sıkıntı yaşayan ve takımdan ayrılabileceği ileri sürülen Selçuk İnan'a taraftarlarca jest yapıldı.

Alınan bazı başarısız sonuçlar sonrası zaman zaman tepkilerin de hedefi olan Selçuk, yapılan tezahüratlar üzerine tribünlere gitti ve taraftarların alkışlarıyla karşılandı.


- Down sendromlu çocuklara TFF'den izin çıkmadı


Galatasaray Kulübünün Avrasya Özel Çocuklar Derneğinde eğitim gören down sendromlu çocuklar ile ailelerini Demir Grup Sivasspor maçında ağırlama ve yine çocukların seremonide yer alması planı, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) takıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, planlanan program için TFF'ye gönderilen izin talebi, down sendromlu çocuklar ve ailelerinin Passolig kartı olması gerektiği uyarısıyla kabul edilmedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının da devreye girmesine karşın, talebin TFF tarafından reddedildiği, ancak bir sonraki iç saha maçında ağırlama yapılabilmesi için çaba sarf edildiği aktarıldı.


- Konuk ekibi taraftarı yalnız bırakmadı


Demir Grup Sivasspor taraftarları, Türk Telekom Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı.

Statta kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alan yaklaşık 200 kişilik konuk ekip taraftar grubu, takımlarına destek verdi.

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