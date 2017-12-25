Galatasaray devre arasına moralli girdi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yenerek devre arasına moralli giren Galatasaray, ilk yarıda inişli çıkışlı bir performans ortaya koydu.

Sezona teknik direktör Igor Tudor yönetiminde başlayan ve ilk 8 haftada sadece 2 puan kaybeden sarı-kırmızılı takım, en yakın rakiplerine 6 puan fark atarken, ardından özellikle deplasman maçlarında alınan seri yenilgiler, takımın düşüşüne neden oldu.

İlk 8 haftada 7 galibiyet ile 1 beraberlik elde ederek 22 puan toplayıp, ardından çıktığı 9 maçta ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde ederek 13 puan kazanabildi.

Sezonun ilk bölümünde 14 haftayı lider geçiren Galatasaray, devre arasına Medipol Başakşehir'in 1 puan gerisinde 35 puanla ikinci durumda girebildi.

Zorlu seri iyi bitmedi

Galatasaray, zorlu rakipleriyle üstü üste oynadığı önemli maçlardan istediği sonuçları alamadı.

Ligin 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisiyle başlayan periyotta, şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı ekip, hiç galip gelemedi.

Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Galatasaray, deplasman maçlarında Trabzonspor'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 5-1 ve Beşiktaş'a da 3-0 yenilmekten kurtulamadı.

Deplasman yenilgileri Tudor'un sonu oldu

Geride kalan sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen Hırvat teknik adam Igor Tudor, peş peşe alınan deplasman yenilgileri sonrası koltuğunu koruyamadı.

Sarı-kırmızılı takım, son 4 deplasman müsabakasında Trabzonspor (2-1), Medipol Başakşehir (5-1), Beşiktaş (3-0) ve Evkur Yeni Malatyaspor'a (2-1) mağlup olarak zirve yarışında önemli bir darbe adı ve Galatasaray yönetimi, taraftarların da baskısıyla teknik direktör değişikliğine gitmek durumunda kaldı.

Alınan bu sonuçlar sonrası Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, Galatasaray'ın bir çok önemli başarısına katkı sağlayan teknik direktör Fatih Terim'i tekrar takımın başına getirdi.

Terim, 4 yılı aşkın bir sürenin ardından tekrar sarı-kırmızılı ekibin başında göreve başladı ve 3-1'lik Göztepe galibiyetiyle başlangıç yaptı.

Ligin en golcü takımı

Galatasaray, sezonun ilk yarısında ligin en golcü takımı olmayı başardı.

Geride kalan 17 haftada rakip fileleri 37 kez havalandıran sarı-kırmızılı ekip, maç maçına 2,17 gol ortalamasıyla mücadele etti.

Sarı-kırmızılı oyuncu Bafetimbi Gomis ise attığı 14 golle, Süper Lig'in yarısında gol krallığının zirvesindeki 3 oyuncudan biri oldu.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman