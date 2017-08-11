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Galatasaray Divan Kurulu olağanüstü toplanacak

- Üyelerin başvurusu üzerine, 16 Ağustos Çarşamba günü olağanüstü toplantı kararı alındı

Galatasaray Divan Kurulu olağanüstü toplanacak


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, üyelerin başvurusu üzerine olağanüstü toplanıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, haziran ayı toplantısı sonrası 2 ay tatil kararı alan divan kurulu, yeterli üyenin başvurusuyla olağanüstü toplantı yapacak.

Üyelerden 44'ünün ıslak imzasıyla dün getirilen olağanüstü toplantı yapma önerisinin, divan kurulu başkanı İrfan Aktar tarafından bireysel başvuru gerektiği itirazıyla reddedildiği, bugün ise 20 olan yeterlilik sayısına bireysel başvurularla ulaşıldığı aktarıldı.

Divan kurulunun 16 Ağustos Çarşamba günü olağanüstü toplanmasının planlandığı, sarı-kırmızılı futbol takımında üst üste yapılan yüksek maliyetli transferler nedeniyle üyelerin böyle bir oturum isteğinde bulunduğu ifade edildi.

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