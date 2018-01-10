Galatasaray Divan Kurulu toplantısı (1)





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılırken, 20 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek, üyelere hitap etti.

Gayrettepe Dedeman Otel'de İrfan Aktar başkanlığında düzenlenen toplantıda ilk olarak Mustafa Cengiz kürsüye geldi.

Galatasaray'da teamüllere aykırı şekilde bir baskın seçim yapıldığını söyleyen Mustafa Cengiz, "Şimdi biz bunun hukuki boyutlarıyla uğraşmıyoruz. Madem er meydanı açıldı, ben çıkarım." dedi.

Devlet bürokrasisi ve özel sektörde çalıştığı hiçbir dönemde düzgün işleyen bir yapı devralmadığını aktaran Cengiz, "Hep sıfırdan aldım, kendim yapmak durumunda kaldım. Bu arzu edilen bir şey değil ama kaderim bu. Açık ve şeffaf bir yönetim vadediyorum. Asla yalan söylemem, boş vaatlerde bulunmam." diye konuştu.

Kulübün mevcut tüzüğünün hazırlayıcıları arasında bulunduğuna dikkati çeken Mustafa Cengiz, "Bize göre seçilecek yönetimin süresi 3,5 yıl olamaz. Bunu doğru yola oturtmamız gerekir. Bu misyonla, mayıs ayında şampiyon olsak bile seçime gideriz diye tekrar söylüyorum. Bizim sözümüz senettir." ifadelerini kullandı.

Cengiz, mayıs ayındaki normal seçim süresine kadar 75 iş günü süre bulunduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Her şeyi hallederim, borcu indiririm, Galatasaray Sportif AŞ'yi kara geçiririm gibi afaki söylemlerde asla bulunmam. Yutamayacağım lokmayı da ısırmam. Peki ne yapacağız? Şu anda yönetim Riva ve Florya'yı sattı. Kemerburgaz'a yeni tesis, bir de yeni salon projeleri var. İnşallah temelinden de altın çıkar. Ben mali, idari ve sportif ön çalışmalar yapacağım. Öncelikle Galatasaray'ı bir sisteme oturtacağım. Bağımsız bir denetim şirketine durumumuzu inceleteceğiz. En büyük sorun borç yönetimi. Borçları mutlak yapılandırmamız gerekir. Döviz borçlandırmalarını liraya çevirmemiz şart."

Riva ve Florya arazilerinin Emlak Konuk Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı ile değerlendirilmesi çalışmalarına değinen Cengiz, "Benim o projeyi daha iyi hale getirmem gerekir. Projelerin, iki tarafın da kazanacağı şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Geliri en az 600 milyon dolar seviyesine çıkarmak için yetkililerle oturup konuşacağız." şeklinde konuştu.





- "Galatasaray'da sevgisizlik görüyorum"





Mustafa Cengiz, kulüp içinde yaşanan olumsuz bir durum olduğunu savunarak, "Galatasaray'da bir ötekileştirme, sevgisizlik görüyorum. 'Muhalefet', 'liseci', 'kafatasçı' deniyor. Bunlar, kurucu değerlerimize aykırı şeylerdi. Burada olsalardı, Ali Sami Yen ve arkadaşları ağlarlardı. Biz armanın aşıklarıyız. Birbirimize saygılı olalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin, içinde eski başkanların yer aldığı, idari anlamda bir yüksek istişare konseyi kurmayı düşündüğünü belirten Cengiz, kulüp üyeliği için de sadakata dayalı bir sistem planı olduğunu duyurdu

Öte yandan, kulübün mali raporlarıyla ilgili yaptıkları talebin 6 gündür halen karşılanmadığını söyleyen Cengiz, konuşmasının sonunda yönetim aday listesindeki isimleri üyelere takdim etti.





(Sürecek)