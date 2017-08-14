Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape tatil sanal koruma mevsim
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Galatasaray Feghouli transferini tamamladı

Galatasaray, Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin transferi için kulübü West Ham United ve kendisiyle anlaşma sağladı.

Galatasaray Feghouli transferini tamamladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin transferi için kulübü West Ham United ve kendisiyle anlaşma sağladı.

Kadrosuna dahil ettiği Feghouli için West Ham United Kulübüne 4 milyon 250 bin avro bonservis bedeli ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, 5 yıllık anlaşma yaptığı oyuncuya ise her sezon için 3 milyon 850 bin avro sabit ücret ödeyecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sofiane Feghouli ve kulübü West Ham United ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 milyon 250 bin avro net tutarında transfer bedeli ödenecektir." denildi.

Feghouli ile 2017-2018 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma yapıldığı ve her sezon için kendisine 3 milyon 850 bin avro verileceği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bahsi geçen her sezon için futbolcunun forma giyeceği onuncu resmi müsabakaya istinaden 75 bin avro, yirminci resmi müsabakaya istinaden 75 bin avro net ödeme yapılacaktır. Buna ek olarak 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalınan her bir sezon için 200 bin dolar, UEFA Avrupa Ligi'nin kazanılacağı her sezon için de 100 bin dolar başarı primi ödenecektir. Ayrıca oynadığı Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için futbolcuya 5 bin avro prim ödenecektir."

Muhabir: Ercan Doğan


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulFutbolGalatasarayKAPSofiane FeghouliSporSüper LigSüperligWest Ham United
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5