Galatasaray Futbol Takımı'nda ayrılık





İSTANBUL (AA) - Galatasaray, altyapısından yetişen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Volkan Pala'yı TFF 3. Lig 2. Grup takımı Van Büyükşehir Belediyespor'a kiraladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Volkan Pala'nın 2017-2018 futbol sezonunun sonuna kadar Van Büyükşehir Belediyespor Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Van Büyükşehir Belediyespor tarafından ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Volkan Pala, daha önce de Çaykur Rizespor ve İnegölspor takımlarına kiralanmıştı.