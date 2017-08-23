Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ABD ihracat İnternet üzerinden satış
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Galatasaray Futbol Takımı'nda ayrılık

- Sarı-kırmızılı kulüp, altyapısından yetişen Volkan Pala'yı TFF 3. Lig takımı Van Büyükşehir Belediyespor'a kiraladı

Galatasaray Futbol Takımı'nda ayrılık


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, altyapısından yetişen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Volkan Pala'yı TFF 3. Lig 2. Grup takımı Van Büyükşehir Belediyespor'a kiraladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Volkan Pala'nın 2017-2018 futbol sezonunun sonuna kadar Van Büyükşehir Belediyespor Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Van Büyükşehir Belediyespor tarafından ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Volkan Pala, daha önce de Çaykur Rizespor ve İnegölspor takımlarına kiralanmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasaraySüper LigSüperligVan Büyükşehir BelediyesporVolkan Pala
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5