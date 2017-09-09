Galatasaray galibiyet serisini sürdürme peşinde





İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de yeni sezona iyi başlayan Galatasaray, 4. hafta maçında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Yenilediği kadrosuyla sezona etkili bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçını kazanan Galatasaray, Antalya deplasmanından da 3 puanla ayrılarak 4'te 4 yapmaya çalışacak.

Ligde Kayserispor'u 4-1, Osmanlıspor'u 3-1 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekip 9 puanla zirvede yer alıyor.

Sezonun ilk haftasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Antalyaspor ise daha sonra Teleset Mobilya Akhisarspor ile 2-2, Evkur Yeni Malatyaspor ile de 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibi 2 puanla 15. sırada bulunuyor.

Galatasaray'da sakatlığı geçen yeni transferden Sofiane Feghouli, görev verilmesi durumunda Antalyaspor maçında forma giyecek.