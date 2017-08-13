Galatasaray galibiyetle başlamak istiyor

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Sezona taraftarı önünde galibiyetle başlamayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor önünde 3 puana kilitlendi.Selçuk ve Yasin'in durumu belirsiz
Galatasaray'da Kayserispor müsabakası öncesi Selçuk İnan ve Yasin Öztekin'in oynama şansı belirsiz.
Her iki oyuncunun da tedavileri sürerken, teknik direktör Igor Tudor, sağlık heyetinin raporuna göre karar verecek.
Muhabir: Mehmet Fatih Duman