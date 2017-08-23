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Galatasaray Gelişim, KBBL'de yer alacak

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, basketbolda genç oyuncularının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Galatasaray Gelişim takımını kurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Türkiye şampiyonu olan 1999, 2000 ve 2001 doğumlu...

Galatasaray Gelişim, KBBL'de yer alacak

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, basketbolda genç oyuncularının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Galatasaray Gelişim takımını kurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Türkiye şampiyonu olan 1999, 2000 ve 2001 doğumlu oyuncuların yer alacağı Galatasaray Gelişim, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde (KBBL) mücadele edecek.

Sadece öz kaynak sporcularıyla mücadele edecek Galatasaray Gelişim'in antrenörlüğünü ise kadın A takımının başantrenörü Marina Maljkovic'in yardımcısı Efe Güven yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolGalatasaray GelişimKadınlar Bölgesel Basketbol LigiKBBL
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