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Galatasaray ile Göztepe 14 yıl sonra rakip

- İki takım Süper Lig'de 2003'ten sonra ilk kez karşı karşıya gelecek - Taraflar arasında geride kalan 50 maçtan 26'sını Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı - Galatasaray, İstanbul'daki 25 maçta rakibine galibiyet sayısında 14-3 üstünlük kurdu

Galatasaray ile Göztepe 14 yıl sonra rakip


İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Göztepe, yarın İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 14 yılı aşkın süre sonra karşı karşıya gelecek.

İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaştı. Tarafların ligdeki son maçı 18 Nisan 2003 tarihinde İzmir'de oynandı ve Galatasaray müsabakada 1-0 galip geldi.


- Ligde 51. randevu


Taraflar, Süper Lig'de 51. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 26'sını Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 74-35 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray ile Göztepe arasında 2002-2003 sezonunda oynanan son lig maçlarını Galatasaray, İstanbul'da 3-1, İzmir'de de 1-0'lık sonuçlarla kazandı.


- İstanbul'daki maçlar


İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İstanbul'da 26. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 38, Göztepe ise 13 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 8'ini kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı, taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.


- Farklı skorlar


Taraflar arasında geride kalan 50 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.

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FutbolGalatasarayGöztepeSüper Lig
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