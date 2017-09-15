Galatasaray ile Kasımpaşa 27. randevuda





İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 27. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 26 lig maçından 16'sını Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galip gelebildi.

Galatasaray'ın 51 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Galatasaray 2-1 galip geldi, ikinci devre Türk Telekom Stadı'nda ise Kasımpaşa 3-1 kazandı.





- En farklı skorlar





Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.





- Maçlar





Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Sezon 1. Maç 2. Maç

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1959-1960 0 - 0 4 - 0

1960-1961 0 - 0 1 - 0

1961-1962 2 - 1 0 - 0

1962-1963 5 - 2 2 - 0 (Final Grubu)

1963-1964 0 - 0 5 - 0

2007-2008 1 - 0 0 - 1

2009-2010 3 - 1 4 - 1

2010-2011 3 - 0 3 - 1

2012-2013 2 - 1 1 - 2

2013-2014 1 - 1 0 - 4

2014-2015 2 - 1 3 - 2

2015-2016 2 - 2 4 - 1

2016-2017 2 - 1 1 - 3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Galatasaray alınmıştır.

