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Galatasaray ile Kasımpaşa 27. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 27. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Kasımpaşa 27. randevuda

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, 5. hafta maçında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in ilk üç haftasında Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden Galatasaray, geride kalan haftada Antalyaspor ile berabere kalarak bu sezon ilk puan kaybını yaşamıştı.

Sarı-kırmızılı takım ligde 10 puanla averajla liderlik koltuğunda otururken, iki galibiyet ve birer beraberlik ve mağlubiyeti olan 7 puan sahibi Kasımpaşa ise averajla 4. sırada bulunuyor.

Galatasaray'da zirve mücadelesi

Galatasaray, taraftarının da yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmadan galip ayrılarak zirvede kalmaya çalışacak.

İki ekip arasında geride kalan 26 lig maçından 16'sını Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galip gelebildi.

Galatasaray'ın 51 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi.

Muhabir: Çetin Arslancan, Ercan Çakar

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FutbolGalatasarayKasımpaşaSporSüper Lig
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