Galatasaray ile Kayserispor 43. maça çıkıyor





İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 42 müsabakada Galatasaray 25, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 88 golüne, Kayserispor 31 golle yanıt verebildi.

Geçen sezon Kayseri'de yapılan maç 1-1 bitti, İstanbul'da kazanan taraf 2-1'lik skorla Kayserispor oldu.





- Kayserispor son dönemde üstün





Kayserispor, lig rekabetinde galibiyet sayısı bakımından açık ara geride bulunduğu Galatasaray'a, son yıllarda üstünlük kurdu.

İki takım arasında ligde yapılan son 5 maçta Kayserispor 2, Galatasaray bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.





- İstanbul'daki maçlar





İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 21 lig maçının 17'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 60 gol atıp, kalesinde 14 gol gördü.

Galatasaray, rakibi karşısında evindeki 2 yenilgiyi de son 3 randevuda aldı. Kayserispor deplasmanda 2013-2014'te 1-0, geçen sezon da 2-1'lik skorlarla galip geldi.





- En farklı skorlu galibiyetler





Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 42 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.





- Son 10 maç

Galatasaray ile Kayserispor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

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2011-2012 Kayserispor-Galatasaray 0 - 2

Galatasaray-Kayserispor 1 - 0

2012-2013 Galatasaray-Kayserispor 3 - 0

Kayserispor-Galatasaray 1 - 3

2013-2014 Kayserispor-Galatasaray 2 - 4

Galatasaray-Kayserispor 0 - 1

2015-2016 Kayserispor-Galatasaray 1 - 1

Galatasaray-Kayserispor 6 - 0

2016-2017 Kayserispor-Galatasaray 1 - 1

Galatasaray-Kayserispor 1 - 2