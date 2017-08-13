Galatasaray ile Kayserispor 43. maça çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 42 müsabakada Galatasaray 25, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 88 golüne, Kayserispor 31 golle yanıt verebildi.
Geçen sezon Kayseri'de yapılan maç 1-1 bitti, İstanbul'da kazanan taraf 2-1'lik skorla Kayserispor oldu.
- Kayserispor son dönemde üstün
Kayserispor, lig rekabetinde galibiyet sayısı bakımından açık ara geride bulunduğu Galatasaray'a, son yıllarda üstünlük kurdu.
İki takım arasında ligde yapılan son 5 maçta Kayserispor 2, Galatasaray bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.
- İstanbul'daki maçlar
İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 21 lig maçının 17'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.
İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 60 gol atıp, kalesinde 14 gol gördü.
Galatasaray, rakibi karşısında evindeki 2 yenilgiyi de son 3 randevuda aldı. Kayserispor deplasmanda 2013-2014'te 1-0, geçen sezon da 2-1'lik skorlarla galip geldi.
- En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.
Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.
Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 42 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
- Son 10 maç
Galatasaray ile Kayserispor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç
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2011-2012 Kayserispor-Galatasaray 0 - 2
Galatasaray-Kayserispor 1 - 0
2012-2013 Galatasaray-Kayserispor 3 - 0
Kayserispor-Galatasaray 1 - 3
2013-2014 Kayserispor-Galatasaray 2 - 4
Galatasaray-Kayserispor 0 - 1
2015-2016 Kayserispor-Galatasaray 1 - 1
Galatasaray-Kayserispor 6 - 0
2016-2017 Kayserispor-Galatasaray 1 - 1
Galatasaray-Kayserispor 1 - 2