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Galatasaray ile Osmanlıspor 17. randevuda

- İki takım arasında ligde geride kalan 16 maçtan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu sarı-kırmızılılar, 2'sini başkent ekibi kazandı - Ankara'daki maçlarda Galatasaray, biri hükmen olmak üzere 4, ev sahibi ekip bir kez galip geldi

Galatasaray ile Osmanlıspor 17. randevuda


İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 17. kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 16 kez rakip oldu. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 30 golüne, Ankara temsilcisi 12 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı, İstanbul'da ise Galatasaray 2-0 galip geldi.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.


- Ankara'daki maçlar


Osmanlıspor ile Galatasaray, Ankara'da yarın 9. kez birbirlerine rakip olacak.

Başkent temsilcisi, evinde yaptığı lig müsabakalarında Galatasaray'ı sadece 2015-2016 sezonunda 3-2'lik skorla yenebildi.

Galatasaray, deplasmandaki maçlarda biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı, 3 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

Ankara'da sarı-kırmızılı ekibinin 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 13 golüne, mor-sarılılar 7 golle yanıt verdi.


- Maçlar


Galatasaray ile eski adları Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sezon MaçSonuç2004-2005Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Galatasaray 0 - 2 Galatasaray-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 4 - 22005-2006Ankaraspor-Galatasaray 1 - 2 Galatasaray-Ankaraspor 4 - 02006-2007Ankaraspor-Galatasaray 1 - 1 Galatasaray-Ankaraspor 2 - 02007-2008Galatasaray-Ankaraspor 0 - 0 Ankaraspor-Galatasaray 0 - 12008-2009Ankaraspor-Galatasaray 0 - 0 Galatasaray-Ankaraspor 1 - 12009-2010Ankaraspor-Galatasaray (Hükmen) 0 - 3 Galatasaray-Ankaraspor (Hükmen) 3 - 02015-2016Galatasaray-Osmanlıspor 1 - 2 Osmanlıspor-Galatasaray 3 - 22016-2017 Osmanlıspor-Galatasaray 2 - 2 Galatasaray-Osmanlıspor 2 - 0

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Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayOsmanlısporSüper Lig
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