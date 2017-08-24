Galatasaray ile Sivasspor 23. maça çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 23. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 22 maçtan 15'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 46 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi.
Tarafların son kez karşılaştığı 2015-2016 sezonunda Sivas'ta yapılan müsabaka 2-2 bitti, İstanbul'da Galatasaray 3-1 kazandı.
- Galatasaray evinde puan kaybetmedi
Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor'a evinde puan yitirmedi.
İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 11 lig maçında da Galatasaray galip geldi.
Deplasmanda Galatasaray'dan puan alamayan Sivas ekibi, rakibine sadece 8 gol atabildi, kalesinde ise 25 gol gördü.