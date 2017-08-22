“Galatasaray'ın küçük zaaflarından yararlanacağız“ - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Aybaba: "Galatasaray, lige en iyi başlayan takım. Gerçekten iyi baskı yapıyorlar, çok koşuyor, mücadele ediyorlar, coşkulu ve istekliler" - "Üç yabancı oyuncuyla imza aşamasına geldik. Yöneticilerimiz de çok uğraşıyor. Zor işler bunlar ama gerçekleşmek üzere" - Oyunculardan Mattias Bjarsmyr: "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cuma günü konuk olacakları Galatasaray'ın sezona iyi başladığını belirterek, rakiplerinin küçük zaaflarından yararlanarak, maçı lehlerine çevirmeye çalışacaklarını söyledi.

Deneyimli teknik adam, kırmızı-beyazlı ekibin kulüp tesislerinde yaptığı antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligin 2. haftasında 2-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla motive olduklarını aktaran Aybaba, "Galatasaray, lige en iyi başlayan takım. Gerçekten iyi baskı yapıyorlar, çok koşuyor, mücadele ediyorlar, coşkulu ve istekliler. Tabii bütün bu özellikleri olan takımların da zaafları var. Biz de onlar kadar koşacağız, isteyeceğiz ve coşkulu oynayacağız. Küçük zaaflarından da yararlanıp bu maçı lehimize çevirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Samet Aybaba, transfer çalışmaları hakkında da bilgi vererek, "Üç yabancı oyuncuyla imza aşamasına geldik. Yöneticilerimiz de çok uğraşıyor. Zor işler bunlar ama gerçekleşmek üzere. Bunlar da gerçekleşirse milli takım arasından sonra tam takım olarak maça çıkarız." ifadelerini kullandı.

Sivasspor taraftarının desteğinden memnun olduklarını aktaran Aybaba, taraftarlardan daha coşkuyla takımlarını desteklemelerini beklediklerini vurguladı.



- Futbolcuların görüşleri



Demir Grup Sivassporlu futbolcular Mattias Bjarsmyr ile Mert Hakan Yandaş, Galatasaray maçını değerlendirdi.

İsveçli futbolcu Bjarsmyr, Galatasaray maçının önemli olduğunu ve çok çalışmaları gerektiğini belirterek, "Zor bir mücadele olacak. Arkadaşlarımla çok çalışıyoruz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takıma çok çabuk alıştım. Arkadaşlarımla iyiyiz, uyum sağladık." şeklinde görüş belirtti.

Mert Hakan Yandaş da galibiyet serisi yakalamak istediklerini ve Galatasaray maçına da bu bilinçle hazırlandıklarını aktararak, "Galatasaray'a İstanbul'da zor anlar yaşatmak istiyoruz. O kaliteye de sahibiz. Birbirimize alışmaya başladık. Alıştıkça takımın daha iyi olacağına ve bu lige çok keyif vereceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takımlarda yabancı oyuncuların daha fazla şans bulmasıyla ilgili görüşlerini dile getiren Mert Hakan, şöyle konuştu:

"Hadsizlik olmasın ama bence Türk futbolunun kötüye gideceğini düşünüyorum. Yabancı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, tabii ki gelecek. Kaliteli olanlar oynayacak ama yabancı futbolcu kuralı böyleyken bizim bir şeyler vermemiz daha da zorlaşıyor. İnşallah gerekli merciler doğru düşünüp olayı değiştirir ama böyle gidecek gibi gözüküyor. Bizim önümüz de açılır elbet bir şekilde, biz de rekabete hazırız. İnşallah Türk futbolunun önü açık olur."



- Hazırlıklar sürüyor



Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda geçiş oyunu çalışması yapıldı.

Sakatlıkları bulunan Ziya Erdal ve Ali Şaşal Vural, idmanda takımdan ayrı koştu.