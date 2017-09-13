Galatasaray'ın Riva'daki arsası için imzalar atıldı

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü arasındaki protokol kapsamında kulübün Riva’daki 1 milyon 76 bin 20 metrekarelik arsası için gerçekleştirilen ihalenin kazananı, Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ oldu.

Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamaya göre, ihalenin kazananı Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ, arsa satışı karşılığında satış toplam geliri olarak 3 milyar 808 milyon lira, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranı olarak yüzde 25 ve arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak 952 milyon lira taahhüt etti.

Toplamda 869 bin 522 metrekare konut alanına sahip olan arazide ayrıca 206 bin 497 metrekarelik bir de özel orman alanı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, ekolojik yaklaşımlarla tasarlanan projenin ihalesine 9 firmanın katıldığını hatırlatarak, "İhaleyi ilk kazanan firmanın geçen süre zarfında ihale şartlarını yerine zamanında getirememesinden ötürü ihaleye en iyi ikinci teklifi 3 milyar 808 milyon lirayla veren Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi geçerlilik kazandı. Bugün ülkemizin önde gelen spor kulüplerinden Galatasaray’ın Riva’daki değerli arsası için imzaları atmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İmzaladığımız sözleşmenin 3. köprü ve entegre ulaşım alanlarıyla ön plana çıkan Riva ve çevre bölgelerin gelişimine ve potansiyeline değer katacağını düşünüyorum. İnşallah proje tamamlandığında çok fazla eşi olmayan doğa ve köy yaşantısının günümüz yaşantısı ile harmanlandığı ekolojik bir konsept hayata geçmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İç ve dış pazarda yaptıkları hamlelerle Türkiye'nin büyüme trendine katkı sağladıklarını belirten Kurum, Riva projesinde oluşan değerlerin, Dubai’deki Cityscape Global Fuarı'nda aldıkları geri dönüşlerin bu durumun en iyi örneklerinden biri olduğunu, Türkiye ekonomisinin düzenli büyüme trendini yeniden yakalamış olduğunu aktardı.

Kurum, şunları kaydetti:

"Ülke büyümesinin üzerinde bir büyüme yakalayan inşaat sektörü de bu büyümenin önemli aktörlerinden biri konumunu güçlendiriyor. TÜİK verilerine göre, 2016’da büyüme yüzde 2,9 olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İnşaat sektörü ise ülke büyümesinin biraz önünde gelişim göstererek lokomotif olma geleneğini sürdürdü ve yılı yüzde 7,6 olarak geride bıraktı. 2017’nin ilk çeyreğinde ülke ekonomisi yüzde 5 büyüme gerçekleştirirken sektörün büyüme oranı yüzde 6 olarak gerçekleşti. Aynı şekilde ikinci çeyrekte de 5,1 büyüyen ekonomiye paralel olarak inşaat sektörü de 6,8 büyüdü. Ümit ediyorum ki yükselen ivmemiz devam edecek. Bu sözleşmenin başta ülkemize, Galatasaray ailesine ve Yılmaz İnşaat AŞ’ye hayırlı, uğurlu ve faydalı olmasını diliyorum. Galatasaray’ın Riva’daki bu değerli arsasının ihalesini başarıyla gerçekleştirmiş olmamız bize ve sektörümüze olan inancın göstergesidir. Türkiye’nin geleceğine ve ekonomisine güvenimiz tam, yatırımlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emin adımlarla devam edeceğiz."



- "Sektöre ve İstanbul’a değer katacak bir proje olacak"

Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz da İstanbul’un en değerli arazilerinden birine prestijli bir proje inşa etmek için bugün imza attıklarını dile getirerek, Emlak Konut güvencesiyle gerçekleştirdikleri projede Türkiye sporunun önemli camialarından Galatasaray Spor Kulübü ile iş yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Bu proje için dördü yerli ve dördü yurt dışı firma olmak üzere 8 mimari gruptan çalışma istediklerini belirten Yılmaz, "Bu proje için de bu denli gayretimizin ve isteğimizin sebebi, ülkemize duyduğumuz güvendir. İnanıyoruz ki sektöre ve İstanbul’a büyük değer kazandıracak bir yatırım olacak. Yılmaz İnşaat olarak, bugüne kadar faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda ülkemizin rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini daha yukarılara taşımak için gayret ettik. Şirket bünyemizde bulunan ETK Kablo firmamızla ülkemizin önemli projelerine ürün tedariki sağlarken, yurt dışına ihracatımızla da ülkemize döviz kazandırdık. Yılmaz İnşaat olarak bizim ülkemize, ekonomimize ve sektörümüze güvenimiz tam. Bu güven sarmalı içerisinde, gayrimenkul sektöründe atılacak tüm adımları ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Yapılan tüm bu yatırımlar, ülkemizin her alanda bağımsız olmasına destek verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise, Galatasaray'a ait Riva’daki araziyi Emlak Konut'la geliştirmek üzere daha önce bir protokol yaptıklarını hatırlatarak, Emlak Konut'un ihaleyi başarıyla gerçekleştirdiğini, ihalenin kazananı Yılmaz İnşaat ile proje için imzaları attıklarını bildirdi.

Projenin Galatasaray Spor Kulübü'ne büyük fayda sağlayacağına dikkati çeken Özbek, şunları kaydetti:

"Bu projenin hem ülkemize hem böyle büyük bir taahhüt altına giren Yılmaz İnşaat’a ve Emlak Konut’a hayırlı olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Ülkemize fayda getirmesi açısından önemli olacağına inandığımız bu projede kendilerine başarılar diliyorum."İSTANBUL (AA)