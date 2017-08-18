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Galatasaray kafilesi, Ankara'ya gitti

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'de yarın Osmanlıspor ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya gitti.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Atatürk...

Galatasaray kafilesi, Ankara'ya gitti


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'de yarın Osmanlıspor ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya gitti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Ankara'ya hareket etti.

Galatasaray'ın kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Emrah Başsan, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Tarık Çamdal, Lionel Carole, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Eray İşcan.

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FutbolGalatasarayOsmanlısporSüper Lig
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