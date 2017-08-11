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Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Selçuk İnan'ın tedavisine devam edilirken, Yasin Öztekin'e kondisyonerler eşliğinde özel program uygulandı

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde ayak tenisi oynandığı kaydedildi. Bafetimbi Gomis ve Eren Derdiyok'un bu bölümde sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı. Selçuk İnan'ın tedavisine devam edilirken, Yasin Öztekin'in de kondisyonerler eşliğinde sahada özel program ile maç çalışmasını sürdürdüğü vurgulandı.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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