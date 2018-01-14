Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Arda transferinde ekonomik sebepler ağır bastı

İSTANBUL

Galatasaray Kulübünün 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulu öncesi başkan Dursun Özbek, seçim çalışmaları kapsamında üyelerle bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün Kalamış'ta bulunan sosyal tesislerindeki organizasyonda başkan Özbek ve yeni dönem için yönetim kurulu aday listesine aldığı isimler ile çok sayıda üye hazır bulundu.

Eşi Mesude Özbek ile tüm masaları gezerek üyelerle sohbet eden Dursun Özbek, ardından katılımcılara hitap etti.

Üyelerden destek isteyen Özbek, "Galatasaray'a hizmet için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Seçildiğim ilk günden itibaren bozuk mali yapımızı düzeltmek üzere bazı projeler gündeme getirdim. Hepsini tek tek sırayla bir yere kadar da taşıdım. Bundan sonra ihtiyacım olan bir süre daha var. Bu, Galatasaray için gerekli bir süre. Bugüne kadar yönetimime verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Galatasaray için bu desteğinizi devam ettirmenizi istiyorum." diye konuştu.

Galatasaray'da birçok ismin geçmişte başkan adayı olacağını duyurduğunu dile getiren Özbek, "Seçim olsun diye yazan, çizen, konuşan kişiler şu an ortada yok. Televizyonlara çıkıp başkan adayı olduğunu ilan edenler de şu anda ortada yok. Değerli rakibim Mustafa Cengiz'e teşekkür ediyorum. Galatasaray'a hizmetten kaçmamıştır." ifadelerini kullandı.

'Arda transferinde ekonomik sebepler ağır bastı'

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, toplantı sonunda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Özbek, Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'e gelişi ile ilgili soru üzerine, "Arda, bizim evladımız. Transferi Medipol Başakşehir'e hayırlı olsun. Arda transferinde ekonomik sebepler ağır basmıştır. Dolayısıyla da Arda ekonomik sebepler çerçevesinde Medipol Başakşehir'i tercih etmiştir. İnşallah orada başarılı olur." diye konuştu.

Kendilerinin Arda'ya bir teklifi olup olmadığı sorusuna ise Özbek, yanıt vermedi.

"Transfer çalışmaları sürüyor"

Dursun Özbek, ara transfer döneminde kadroya takviye yapma yönündeki çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Gündemlerinde seçim olmasına karşın hiçbir çalışmada hız kesmediklerini vurgulayan Özbek, şunları söyledi:

"Seçimin olması, yönetimin yapacağı işlerde hiçbir şekilde aksamaya izin vermiyor. Bunun canlı örneği, Turkcell ile yaptığımız anlaşma. Aynı hız ve aşkla Galatasaray'a hizmet ediyoruz. Transfer işinde de bu böyle. Biz seçilir veya seçilmeyiz, Galatasaray'ın yönetimiyiz ve tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılamak üzere, buna transfer de dahil çalışıyoruz. Elbette transfer çalışmalarımız devam ediyor."

Muhabir: Mehmet Fatih Duman