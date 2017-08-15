Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: Yeni transferler için çalışmalar yapıyoruz

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı ekibin kadrosunu güçlendirebilmek için transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

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Türk Telekom Stadı'nda 4 yeni transferin imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek, geride kalan sezon sonu itibarıyla kadroda bir revizyon yapma kararı aldıklarını ve önemli transferler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Hala eksiklik hissettiğimiz noktalar var. Yeni transferler için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Transfer çalışmalarında bütçe planlamasına dikkat ettiklerini anlatan Özbek, "Bir şeyi herkesin dikkatine sunmak istiyorum. Bu, bir bütçe işidir. Bir bütçeye bağlı kalınarak transferler yapılıyor. Takımdan ayrılmak isteyen, bonservis getirecek oyuncu var mı diye de bakıyoruz. Ona göre yeni gelecek isimlerin tespitini yapacağız." diye konuştu.

Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın isminin gündemde yer almaya devam etmesiyle ilgili olarak başkan Özbek, "Arda, Galatasaray'ın yetiştirdiği önemli bir oyuncu. Kendisi iyi bir Galatasaraylı. Böyle bir buluşmanın gerçekleşmesinden eminim herkes mutlu olur. Futbolda transferler kolay değil. Bu manada iradelerin oluşması lazım. Bizim amacımız, en iyi takımı kurmak ve Galatasaray'ı şampiyonlukta en iddialı takım haline getirmektir. Transferler bitmeden detay vermek yanlış olur. Çalışmaların devam ettiğini söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

"Selçuk bizim kaptanımız"

Takımdan ayrılabileceği iddiaları ortaya atılan Selçuk İnan'la ilgili olarak başkan Özbek, "Selçuk bizim kaptanımız. Şu anda hala bizim oyuncumuzdur. Takımdaki durumu, yönetimin tespit edeceği bir şey değil. Oynayacak mı oynamayacak mı veya ne kadar oynayacak? Bunlar teknik heyetin inisiyatifinde. Benim bir şey söylemem yanlış olur." değerlendirmesinde bulundu.

Özbek'ten transfer maliyeti haberlerine tepki

Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yaptığı transferlerde maliyetlerin yüksek gösterilerek algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

İlk olarak Riva projesinden elde edilen gelirin transfere harcandığı iddialarına yanıt veren Özbek, "Riva'dan para şubat ayında geldi ve yerini buldu. Söz verdiğimiz gibi banka borçları ödendi. Sonrasında zaten para gelmedi. Bir futbolcunun maliyetini alıyorlar, 1 senelik 3-4 milyon avroysa, kontrat süresiyle çarpılıyor. Primleri de katılıyor. Tüm alınan oyuncuların maliyeti bu şekilde çarpılıp, 100 milyon avrolardan bahsediliyor. Ya siz hesap kitap bilmiyorsunuz ya da yaptığımız açıklamaları dinlemiyorsunuz." şeklinde konuştu.

Yönetim olarak son 2 sezonda aldıkları ve sattıkları oyuncu sayısının eşit olduğunu anlatan Özbek, "Bu sene takımı yenilemek üzere hareket etme zorunluluğu nedeniyle, 30 küsur milyon avroluk bir bütçe yaptık. Bugüne kadar Feghouli de dahil 34 milyon avro bonservis ödedik. Yine yaklaşık 20 milyon avroluk bonservis getirisi oldu. Bunların aşağı yukarı 17-18 milyon avrosu gerçekleşti. Eli kulağında bir gidecek transfer daha var ve bu şekilde getiri 20 milyon avroyu bulacak. Bu bir hesap işiyse, 34 milyon avroluk alış, 20 milyon avroluk satış yapmışız. Demek ki 14 milyon avroya, 4-5 sene hizmet edecek bir takımın bonservis bedeli ödenmiş." açıklamasında bulundu.

Ayrıca oyunculara ödenecek ücretlere de açıklık getiren Özbek, UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uyumsuzluk nedeniyle geride kalan 2 sezon bu rakamın toplam 65 milyon avroyla sınırlandırıldığını hatırlatarak, "Yeni takımın maaş rakamlarında da hesabımız aynı. Bu sene yeni kurduğumuz takımda ödeyeceğimiz rakam 61 milyon avro civarında kalacak. Elbette takımdan ayrılmasını beklediğimiz oyuncular da var." şeklinde görüş belirtti.

"Bir bütçemiz var ve en faydalı nasıl kullanabileceğimizi konuşmalıyız"

Özbek, transferlerdeki rakamların yüksekliğini kabul ederken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi futbolcu, iyi para alır. Devraldığımız takımda 42 futbolcu vardı. Neticede 18 kişilik bir maç kadrosu yapıyorduk ve geriye kalan 24 kişi ortada yoktu. Bunlara yine para ödüyorduk. Biz, bu oyuncuları 2 senede tasfiye ettik. Yeni transferlerle birlikte bu seneki kadromuz 28 kişiden ibarettir. Geçmişte 42 oyuncuya ödenen rakamlardan kurtulunca, iyi futbolculara güzel maaş vererek, daha kompakt, keyif veren bir takım kurmanız mümkün. Bu durum, Galatasaray'ın kaynaklarını iyi kullanma meselesidir. Yoksa münferit olarak bir oyuncunun rakamlarını tartışmak yerine, esas yapılanlar tartışılmalı. Bir bütçemiz var ve en faydalı nasıl kullanabileceğimizi konuşmalıyız. Kimse rakamlarla oynayarak algı peşinde olmasın. Neticede son derece hesaplı, matematiğini iyi organize ederek, uzun yıllar hizmet edecek yüksek performanslı bir takım kurmaya çalışıyoruz."

Tudor'a destek

Başkan Özbek, Kayserispor maçı öncesi taraftarlarca ıslıklanan teknik direktör Igor Tudor'a destek verdi.

Taraftarlarını çok önemsediklerini belirten Özbek, "Çektiğimiz eziyetlerin tek amacı, Galatasaray taraftarına mücadele gücü yüksek bir takım izlettirmek. Zor bir dönemden geçiyoruz ve bu süreci kenetlenerek atlatmak istiyoruz. Sezon yeni başladı ve antrenörü, futbolcuyu alkışlamak, motive etmek, yüreklendirmek lazım. Sahada oynayan 11'i yönlendirecek kişi Sayın Tudor'dur. Onu etkileyecek bir tavır, Galatasaray'a ne fayda getirir? Taraftarımızdan rica ediyorum, biz şampiyonluğun en kuvvetli adayıyız. Dünkü performansı gördüler. Artık kenetlenme zamanı. Herkes tribüne gelsin. 40-50 binlere oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman