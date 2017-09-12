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Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplanıyor

- Toplantı, saat 13.30'da Gayrettepe Dedeman Otel'de başlayacak

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplanıyor


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde, divan kurulu başkanı İrfan Aktar imzasıyla yer alan açıklamada, toplantının saat 13.30'da Gayrettepe Dedeman Otel'de yapılacağı bildirildi.

Toplantıda Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun Riva ve Florya projelerindeki gelişmeler, Galatasaray Adası ve diğer tesisler ile ilgili bilgi, kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait mali tabloları sunacağı kaydedildi.

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Divan KuruluFutbolGalatasaraySüper Lig
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