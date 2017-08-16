Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı (2)





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu toplantısında yaşanan gerginlik nedeniyle oturuma ara verilmek zorunda kalındı.

Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilen toplantının görüşmeler bölümünde söz alan eski Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun kulüp başkanı Dursun Özbek'e dönük olarak yaptığı konuşma nedeniyle salonda gerginlik yaşandı.

İlk olarak, kendisinden önce konuşan eski yönetici ve başkan adayı Mehmet Helvacı'ya, "Artık sizin gibilere yer yok burada. Hala sizin hazırladığınız kontratlarla uğraşıyoruz." diyerek tepki gösteren Nazifoğlu'nun sözleri nedeniyle salondaki ortam gerildi.

Daha sonra barkovizyonda yeni transferlerin maliyetlerinin yer aldığı bir görsel hakkında konuşan Nazifoğlu, bonservis giderinin 41 milyon avro olduğunu aktarıp, başkan Özbek'e dönerek, "Her yerde 34 milyon avro diyorsun. Burada 41 milyon gözüküyor. Bu rakam doğru mu?" demesi üzerine bazı üyeler tepki gösterirken, bazı üyeler ise alkışla destek verdi.

Kimseden çekincesi olmadığını aktararak konuşmasını sürdüren Nazifoğlu, takım giderinin bu sezon bonservis, oyuncu ücretleri, menajer ödemeleri ve fesih bedelleriyle birlikte 100 milyon avroya çıktığını savundu.

Dursun Özbek'in, Alp Yalman ile kendisine Galatasaray Sportif AŞ'de görev verdiği sürece değinen Nazifoğlu, "Bize, 'Galatasaray'a geleceksiniz. Her yere haciz geliyor. Bankalar hisselere el koyacak. Buraya gelip kurtaracaksınız.' demişti. Beni kandıramadı ama Alp ağabeyi kandırdı. Çünkü o benden daha iyi Galatasaraylı." ifadelerini kullandı.

Nazifoğlu'nun yönetime dönerek, "Buraya gelip cevap verirsiniz." sözlerine, başkan Özbek, "Zaten anlatıyorsunuz. Ne cevap vereyim?" karşılığını verirken, salonda ortam daha da gerildi.

Bu sırada yönetim kurulu üyelerinden Alper Narman ve Burçin Aslan ile Nazifoğlu arasında sözlü tartışmalar başladı. Oldukça sinirli görünen Narman, solandan çıkarken, üyeler arasında tartışmalar başladı.

Oturumda kavga ortamının oluşması üzerine araya giren divan kurulu başkanı İrfan Aktar, toplantıya 10 dakika ara vermek zorunda kaldı.

Verilen arada başkan Dursun Özbek'in oldukça üzgün olması dikkati çekti.





- Nazifoğlu özür diledi





Levent Nazifoğlu, toplantının tekrar başlanması sonrası kürsüye gelip konuşmasını sürdürürken, "Ali Sami Yen başkanımızın koltuğunda oturan kişiye bu tarzda konuştuğum için özür diliyorum." dedi.

Özbek'in görev verirken, kulüp borçlarını sıfırlamaya odaklanacağını ve futbolu tamamen kendilerine bırakacağını söylediğini anlatan Nazifoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlerden oluşan kadro yapacağını, fazla para harcamayacağını ve baskılara direnmemiz gerektiğini söyledi. Bunun üzerine görevi kabul edip, 'Kimse sizinle ilgili eleştiride bulunmayacak, herkes her şeyi bana söyleyecek.' dedim. Bütün gazetecilerle kavga ettim. Seyirciyle kavga ettim ve başkanı rahat bıraktırdım. Riva projesi gerçekleştiğinde göz yaşlarıyla aradım, 'Büyük başkansın, Galatasaray'ı kurtardık, çok mutluyum.' dedim. Takıma transfer yapılması için başkanı ikna etmeye çalıştığımda, bu paraları veremeyeceğimizi söyledi. Sonra baktık bir çok transfer yapıldı. O zaman, 'Başkan öyle konuşmamıştık' dedim. Bir tarafta kupalar, bir tarafta borçların sıfırlanması vardı. Borçları ödemeyi değil, kupaları kazanmayı seçti. Riva projesinden gelen ilk parayla banka borçlarını kapattık, sonra 135 milyon avro yine kredi çektik. Şimdi nasıl olacak. Eskiden Riva arazisi var diye içimize su serpiliyordu. Şimdi Riva yok. Günlük başarılarla yapamayız. Bunları konuşmayayım mı."

Konuşma tarzından dolayı tekrar başkan Özbek ve üyelerden özür dileyen Levent Nazifoğlu, "Ben kendimi yakıyorum. Bundan sonra benden bir şey olur mu? Kim bana oy verir, kim beni listesine alır. Ama bunları konuşmak lazım. Bu şartlarda gidilirse, 2-3 şampiyonluk daha alabiliriz ama 5 sene sonra yine aynı borç sarmalına girilecektir. Sora elimizde de bir şeyimiz kalmayacak. Önlemimizi almamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.





(Sürecek)



