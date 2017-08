Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı (3)

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu toplantısı tamamlandı.

Gayrettepe'de bulunan Dedeman Otel'de oldukça gergin bir havada gerçekleştirilen toplantıda üyelerin, futbolcu transferlerine yönelik harcamalar ve muhasebe politikalarına yönelik eleştirileri dikkati çekti.

Görüşmeler bölümünde 18 üyenin söz aldığı, zaman zaman da gerginliklerin yaşandığı toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.





- Özbek: "Toplantıyı bu hale getiren tüm üyeleri kınıyorum"





Görüşmeler bölümünün ardından kürsüye gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşanan tartışmaların damgasını vurduğu toplantının kulüp tarihine kara bir leke olarak geçeceğini söyledi.

Konuşmak için kürsüye gelenlerin ortamı germemesi gerektiğini belirten Özbek, "Ben başkanlığım süresince her toplantıya geldim. Geriye dönüp bir bakın, başkanlar içinde bu kadar müdavim olan var mıydı? Bana her zaman vurabilirsiniz, küfredebilirsiniz. Ben her zaman buradayım." diye konuştu.

Toplantının gergin geçebileceğini daha önce söylediğini aktaran Özbek, "Buna rağmen arkadaşlarım toplantıyı germek için ellerinden geleni yaptı. Bu toplantı kulüp tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Toplantıyı bu hale getiren tüm üyeleri kınıyorum. Hazırundan da kulüp başkanı olarak özür diliyorum." ifadelerini kullandı.





- Başkan Aktar, toplantıyı sonlandırdı





Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Dursun Özbek'in konuşmasının ardından toplantıyı sona erdirdi.

Aktar, ortamın bir türlü sakinleşmemesi üzerine, Riva ve Florya projeleriyle ilgili bilgilendirme yapılacağı yönündeki madde görüşülmeden toplantıyı kapattığını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından kulüp başkanı Dursun Özbek, salondan ayrılarak Dedeman Oteli'nin hemen karşısında bulunan kendisine ait otele geçti.





- Nazifoğlu-Narman gerginliği





Toplantının son bölümünde Galatasaray Sportif AŞ eski yöneticisi Levent Nazifoğlu ile yönetim kurulu üyesi Alper Narman arasında yine gerginlik yaşandı.

Nazifoğlu'nun Narman'a el işaretiyle salon dışına çıkmasını işaret etmesinin ardından ortam yeniden hareketlendi. Narman'ı yönetim masasındaki diğer üyeler tutarken, Nazifoğlu ise bazı divan kurulu üyeleri tarafından sakinleştirildi.

(Son)