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Galatasaray Kulübü, Tevfik Fikret'i andı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, şair Tevfik Fikret'i vefatının 102. yıl dönümünde andı.Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, "Bugün, örnek Galatasaraylı, Galatasaray Kulübünün hami başkanı,...

Galatasaray Kulübü, Tevfik Fikret'i andı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, şair Tevfik Fikret'i vefatının 102. yıl dönümünde andı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, "Bugün, örnek Galatasaraylı, Galatasaray Kulübünün hami başkanı, Türk edebiyatının unutulmaz ismi Tevfik Fikret'in ölümünün 102. yıl dönümü." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Vizyonu ve örnek kişiliği ile 'Fikri hür, vicdanı hür' ilkesiyle, sarı-kırmızı renklere adadığı yüreğiyle, Türk edebiyatına ve sporuna verdiği katkıyla, Cumhuriyetimizin temelinin atılmasındaki rolüyle Tevfik Fikret'in ismini ve yaptıklarını başta Galatasaraylılar olmak üzere nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur. Bu nedenle bir kez daha Tevfik Fikret'i ölümünün 102. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz."

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AnmaGalatasarayTevfik Fikret
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