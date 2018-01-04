Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, 1997-2004 yıllarında sarı-kırmızılı kulübün basınla ilişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan Turgay Vardar'ı ölümünün 12. yıl dönümünde andı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "4 Ocak 2006 tarihinde aramızdan ayrılan Turgay Vardar’ı, bir kere daha özlem ve saygıyla anıyoruz." denildi.

Turgay Vardar, 1956 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi 109'uncu dönem mezunu olan Vardar, 1978 yılında Cumhuriyet gazetesinde gazeteciliğe adım attı. Meslek yaşamında Günaydın, Sabah ve Akşam gazetelerinde yazı işleri müdürü olarak görev yapan Vardar, 1989 yılında Fotospor gazetesinin kurucuları arasında yer aldı.

Vardar, 1 Mart 1997 tarihinde Galatasaray'da basın danışmanı olarak göreve başladı. 1998 yılında genel sekreter yardımcısı olan Vardar, 2004 yılında kulüp divan üyeliğine hak kazandı ve bu tarihten sonra Galatasaray Spor Kulübü'nde basınla ilişkilerden sorumlu genel sekreter yardımcısı olarak görev aldı.

UEFA'da da Türkiye adına 2000 yılından itibaren basın danışmanı olarak görev yapan Turgay Vardar ayrıca, TSYD Yönetim Kurulu üyeliği, dış ilişkiler sekreterliği görevlerinde bulundu. 2002 yılında yakalandığı kanser hastalığı ile uzun süre mücadele eden Turgay Vardar, 4 Ocak 2006 tarihinde vefat etti.



