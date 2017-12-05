Galatasaray Kulübünden örnek organizasyon

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Dünya Engelliler Haftası etkinliği olarak geliri Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na bırakılmak üzere özel bir balo düzenledi.

Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen baloda davetliler, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na destek amacıyla ücret ödeyerek yer alırken, yoğun katılım olduğu görüldü.

Organizasyonda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, futbol takımı oyuncuları, teknik direktör Igor Tudor, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları ile teknik heyeti ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Başkan Dursun Özbek, etkinlik öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dünya Engelliler Haftası içinde bulunulduğunu hatırlatarak, "Galatasaray'ın sosyal duyarlılığı çok fazladır. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yıllar önce Özhan Canaydın başkanımız tarafından kuruldu ve onlar da hem Türkiye'ye hem de Galatasaray'a büyük başarılar getirdi. Dünya ve Avrupa çapında başarılar kazandılar. Takımımıza destek mahiyetinde bu gece tertip edildi. Emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm masalar satılmış vaziyette." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman