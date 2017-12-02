Galatasaray Kulübünün olağanüstü kongresi





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Stadı'nın yanında yapmayı planladıkları spor salonunun ruhsatını aldıklarını ve Süper Lig'in devre arasında temel atacaklarını belirtti.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kulübün olağanüstü kongresinde konuşan Dursun Özbek, salonun ruhsatının projeksiyon ile perdeye yansıtılmasının ardından, "Size ne söz verdiysek yapıyoruz. Hepimizin sevineceği bir haberi vermek istiyorum. Bir spor salonu yapmayı vadetmiştim. Dün itibarıyla ruhsatı aldık. Sevgili Sarıyer Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Şükrü Genç bu anlamda bize çok destek verdi, büyük bir alkışı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"Bu süreç bitti, Allah’a şükür bugün ruhsatımızı aldık." diyen Özbek, "İnşallah Süper Lig'in devre arasında da temel atma törenini yapacağız. Hepinizi temel atma törenine davet ediyorum. Biraz duygusalım, biraz da heyecanım var. Galatasaray’a hizmet etmek için geldim ve bu hizmetimde de söz verdiğim şeyleri adım adım yapmanın içimde memnuniyeti var. Beni siz seçtiniz, bana bu onurlu görevi verdiniz. Beni Galatasaray'ın 36. başkanı olarak seçtiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hizmetlerimi en üst seviyede devam ettireceğimden hiç kuşkunuz olmasın." şeklinde konuştu.



Ruhsatla ilgili açıklama yapmak konusunda yönetim kurulu olarak sabahtan bu yana tartıştıklarını aktaran Özbek, şöyle devam etti:

"Geçen mali genel kurula, bir gün önce aldığımız stadın tapusunu getirdik. 'Başkan altı ay önce tapuyu aldı, hava atmak için bugün genel kurula getirdi.' dediler. Bugün de 'Benzer şekilde yorum yapacaklar.' dedim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım 'Hayır' dediler. Onları kıramadım, bugün ruhsatın önünü ve arkasını size sundum."





- "Amatör şubelerle ilgili çalışmayı yaptık"





Dursun Özbek, amatör şubeler konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği görev doğrultusunda harekete geçtiklerinin altını çizerek, şunları belirtti:

"Amatör şubeler konusu, getirisi fazla olmadığı için bir sorun. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olmam gerekçesiyle de bana görev verdi. 'İvedilikle önümüze bir taslak getirin. Sizin amatör şubelerle ilgili harcamalarınızın bir kısmına çare bulmalıyız.' dedi. Biz de amatör şubelerle ilgili çalışmayı yaptık, Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderdik, onlar da Maliye Bakanlığına gönderdi. Son olarak meclisteki bir torba yasanın içine koyulmaya çalışılıyor. Bu manada destek olması için Sayın CHP Genel Başkanı'na da ricada bulundum. Amatör şubelerin gerçekten kanayan tarafının halledilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız çok hassas."





- "Bazı paraları ödüyoruz ama 4 sene için ödüyoruz"





Başkan Özbek, "4 yıl için futbol takımına 155 milyon avro verildi." şeklindeki eleştiriye şu şekilde yanıt verdi:

"Futbol takımına 4 yıl için 155 milyon avro verildi, deniliyor. Bu doğru. Bu parayı Riva parası ile kapattı, diyorlar. Bu ise yanlış. Biraz düşünerek hareket etmekte fayda var. Biz yeni bir takım kurduk, 10 yeni futbolcu aldık. Bazı paraları ödüyoruz ama 4 sene için ödüyoruz. Bu takım başarılı olursa senede 100 milyon avro para getirir. Bunun içinde UEFA geliri de yok. Şampiyon olursak bir 50 milyon avro daha ilave edin. Bu takıma 4 senede 150 milyon avro harcayacağız, diyorsunuz. Peki bu takımın 4 senede hiç mi getirisi olmayacak? Nasıl bir mantıkla bu söyleniyor, hayretler içerisindeyim."

Yeni bir projeyi uygulamaya koyacaklarını aktaran Dursun Özbek, "Turkcell ile dijital bir projemiz olacak. 1 hafta içinde Turkcell ile bir sözleşme imzalayacağız." ifadelerini kullandı.