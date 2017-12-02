Galatasaray Kulübünün olağanüstü kongresi toplandı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünde, 2017 yılı bütçesini revize etmek amacıyla düzenlenen olağanüstü genel kurul başladı.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Metin Ünlü seçildi.

"Olağan dışı bir gelir var"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut ile yürüttükleri Riva Projesi'nden elde ettikleri gelirler dolayısıyla bütçede revizyon yapma gereği duyduklarını söyledi.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Dursun Özbek, "Revize bütçe içindeki hareketliliğin en önemli açıklanmayan yönlerini bilgilerinize sunmak ve bazı hususları detaylı şekilde açıklamak için huzurunuzdayım." dedi.

Kulüpte 2017 yılı içinde tahmin edilemeyen para hareketleri olduğunun altını çizen Özbek, "Emlak Konut ile yaptığımız Riva projesi sonucunda 442 milyon liralık olağan dışı bir gelir var. Bunu izah etmek bu yönetimin boynunun borcudur. Geçtiğimiz yıl Riva ve Florya'daki arsalarımızın ekspertiz değeri 508 milyon lira olarak belirlendi. Riva için 388 milyon, Florya'daki 20 dönüm arsa için 120 milyon lira. Bunu muhasebeleştirmek için önce defter değerlerini tespit ettik. 66 milyon lira defter değeri. Bunu çıktıktan sonra 442 milyon liralık bir değer olağan dışı gelir bütçemize yansıdı." ifadelerini kullandı.

Başkan Özbek, Emlak Konut ile yapılan anlaşmadaki 900 milyon liralık garanti gelirin 761 milyon lirasının Galatasaray'a ait olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Galatasaray, ilk başta avans olarak 388 milyon liralık kısmını temlik etmek suretiyle kendisine fon oluşturdu, geriye 377 milyon liralık bir değerimiz elimizde kaldı. Emlak Konut her zaman garanti edilen değerin 2-3 kat üzerinde gelirler oluşturmuştur. Riva projesi beklentimizin daha üzerinde fayda getirecek. Bunların hiçbiri Ocak 2017'de ortada yoktu. Bu değerler tek tek bütçemizin içine giriyor. Yönetim kurulunun böyle bir revizyon yapması ve bunu anlatması, sizden de onay istemesi kadar doğal bir şey yok. Seçildiğim ilk günden itibaren son derece şeffaf olduğumu söyledim. 'Son kurşunumuz' diye ifade ettiğim bir hususu size anlatmayacağım da ne yapacağım. Galatasaray'a ait fonlar sizden onay aldığımız çerçevede devam etmektedir. İnşallah Galatasaray'a çok büyük fayda getirecektir."

Riva projesi kapsamında Emlak Konut'tan aldıkları paranın kullanımı ile ilgili bilgi veren Dursun Özbek, şunları kaydetti:

"Aldığımız 341 milyon liranın 315'ini Sportif AŞ'ye sermaye avansı olarak aynı saat içinde koyduk. Sportif AŞ de bir dakika beklemeden mevcut kredi hesaplarının kapatılması için bankalara bu parayı aktardı. 14 milyonluk kısım da kulübün banka borçları için bankalara gönderildi. O zaman kulüp ve ortaklıklarının süratle döviz olarak borçlandığı hesaplarının kapatılmasına yönelik öngörümüz vardı. İyi ki de öyle yapmışız. Sonuç; evet 41 milyon lira faiz ödedik ama 41 milyonun karşısında 95 milyon liralık bir tasarruf yaptık. 54 milyon lira Galatasaray'ın tasarrufu ortaya çıktı. Biz bu parayı genel kurulda söz verdiğimiz şekilde finansman borçlarının kapatılması için kullandık. Hiç başka bir yere bu parayı aktarmadık. Gerçek burada."

Muhabir: Ercan Çakar,Hilmi Sever