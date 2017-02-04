Galatasaray kupaya veda etti

Kupada kıran kırana bir mücadele sonucu Galatasaray veda etti, Başakşehir ise yoluna devam etti. Kupanın son şampiyonu sarı-kırmızılılar, bu sezon E Grubu'nda alt lig takımları Tuzlaspor, 24 Erzincanspor ve Elazığspor'la mücadele etti. Gruptan son maçta aldığı galibiyetle Tuzlaspor'un arkasında 2. sırada çıkan Galatasaray, tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçta Medipol Başakşehir'in karşısına çıktı.

Medipol Başakşehir ilk yarıda Mustafa Pektemek7in golleri ile öne geçti. Galatasaray'ın son dakikalardan gelen tek gölünü ise Eren Derdiyok attı. Mete Kalkavan yönetiği macta Volkan Babacan da kurtarışlarıyla dikkat çekti.

