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Galatasaray Latovlevici transferini açıkladı

Galatasaray, Kardemir Karabükspor'dan Iasmin Latovlevici'yi renklerine bağladı.

Galatasaray Latovlevici transferini açıkladı

İSTANBUL (AA) - Rumen futbolcuya bu sezon için 750 bin avro sabit ücret verecek sarı-kırmızılı kulüp, Kardemir Karabükspor'a ise 550 bin avro transfer tazminatı ödeyecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Iasmin Latovlevici ve kulübü Kardemir Karabükspor ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 550 bin avro tutarında transfer tazminatı ödenecektir. Futbolcu ile 2017-2018 sezonu için net 750 bin avro sabit transfer ücreti ödenmek üzere anlaşılmıştır. Ayrıca futbolcunun forma giydiği Süper Lig müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 4 bin avro prim ödenecektir. İlaveten, sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda oyuncuya hak etmiş olduğu puan başı primlerin yüzde 25'i tutarında ek prim ödenecektir. Oyuncunun 2017-2018 sezonunda 18 resmi müsabakada forma giymesi halinde sözleşme aynı mali şartlarda 2018-2019 sezonunda da geçerli olacaktır."

Muhabir: Ercan Doğan

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